تعميم صادر عن وزارة الإعلام إلى الجهات العامة كافة، لتوجيه العاملين معها إلى استصدار التراخيص اللازمة للاستثمار الإعلاني عن طريق المؤسسة العربية للإعلان، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.

نهيب بجميع وسائل الإعلام في سوريا بضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.

التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.

التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.

الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.