وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية تقدم حزمة من الخدمات الخاصة بالتراخيص، القرارات، والمناقصاتعرض كل الخدمات
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تم إحداث الوزارة بناء على المرسوم الخاص بإحداث حكومة الإنقاذ السورية في محافظة إدلب
أُحدثت وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 186 للعام 1961 المتعلق بإحداث وزارة الاعلام وتحديثاته. وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ للعام 1985 ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة 4 منه. وعلى القرار رقم 147 وتاريخ 25/10/1986 المتضمن اعتماد النظام الداخلي لوزارة الإعلام
المراسيم والقرارات الأخيرة الخاصة بوزارة الإعلام والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لهاعرض جميع القرارات
الاخبار الصادرة عن الوكالة العربية للإعلان ساناالإنتقال إلى الأخبار
بهدف توحيد الجهود وتطوير الأداء الإعلامي؛ التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بمحافظ دمشق السيد ماهر مروان
التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى وفداً من اتحاد الكتاب العرب برئاسة محمد طه عثمان رئيس الاتحاد
زيارة ميدانية لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى إلى محافظتي درعا والقنيطرة.
لبحث آليات التعاون الإعلامي في ظل مرحلة العدالة الانتقالية التي تمر بها سورية، التقى وزير الإعلام السيد "حمزة المصطفى" مع وفد من منظمة Hirondelle السويسرية
للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحث الحلول، زار وزير الإعلام المديرية العامة للإعلام في محافظة القنيطرة
وزير الإعلام يزور المحافظة ويلتقي عدداً من إعلامييها
فيما يلي نماذج وزارة الإعلام التي يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلالهاعرض جميع النماذج
في ما يلي نموذج Fixer information
في ما يلي نموذج خاص بالإعلام الخارجي
في ما يلي نموذج خاص بطلبات التصاريح
في ما يلي نموذج خاص بتقديم الطلبات والمقابلات