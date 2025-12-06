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لقاء تشاوري بين وزارة الإعلام واتحاد الكتاب العرب لتنظيم حرية النشر وتعزيز التعاون الثقافي

لقاء تشاوري بين وزارة الإعلام واتحاد الكتاب العرب لتنظيم حرية النشر وتعزيز التعاون الثقافي

التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى وفداً من اتحاد الكتاب العرب برئاسة محمد طه عثمان رئيس الاتحاد

خدمات الوزارة

وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية تقدم حزمة من الخدمات الخاصة بالتراخيص، القرارات، والمناقصات

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ترخيص مركز الدراسات والبحوث

ترخيص مركز الدراسات والبحوث

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص مركز الدراسات والبحوث

ترخيص مركز اعتماد

ترخيص مركز اعتماد

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص مركز اعتماد

ترخيص منصة الكترونية

ترخيص منصة الكترونية

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص منصة الكترونية

ترخيص مركز تدريب اعلامي

ترخيص مركز تدريب اعلامي

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص مركز تدريب اعلامي

ترخيص مطبوعة دورية

ترخيص مطبوعة دورية

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص مطبوعة دورية

ترخيص موقع إلكتروني

ترخيص موقع إلكتروني

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص موقع إلكتروني

ترخيص وكالة انباء

ترخيص وكالة انباء

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص وكالة انباء

ترخيص شركة خدمات اعلامية

ترخيص شركة خدمات اعلامية

تحميل الملف الخاص بشروط ترخيص شركة خدمات اعلامية

حول وزارة الإعلام

تم إحداث الوزارة بناء على المرسوم الخاص بإحداث حكومة الإنقاذ السورية في محافظة إدلب

قانون إحداث الوزارة

أُحدثت وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 186 للعام 1961 المتعلق بإحداث وزارة الاعلام وتحديثاته. وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ للعام 1985 ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة 4 منه. وعلى القرار رقم 147 وتاريخ 25/10/1986 المتضمن اعتماد النظام الداخلي لوزارة الإعلام

النظام الداخلي لوزارة الإعلام

التعريف بالجمهورية العربية السورية والوطن العربي عالمياً, تنوير الرأي العام وإطلاعه على الحقائق في مجال الأنباء الداخلية والخارجية وإطلاعه على سير الأحداث في الوطن العربي والعالم واتجاهاتها ومراميها

القرارات والمراسيم

المراسيم والقرارات الأخيرة الخاصة بوزارة الإعلام والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها

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تعميم صادر عن وزارة الإعلام إلى الجهات العامة كافة، لتوجيه العاملين معها إلى استصدار التراخيص اللازمة للاستثمار الإعلاني عن طريق المؤسسة العربية للإعلان، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
تعميم صادر عن وزارة الإعلام إلى الجهات العامة كافة

تعميم صادر عن وزارة الإعلام إلى الجهات العامة كافة

نهيب بجميع وسائل الإعلام في سوريا بضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.
قرار داخلي

قرارا داخلي

التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.
قرار داخلي

قرارا إداري

التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.
قرار داخلي

قرارا إداري

الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.
قرار داخلي

مرسوم تشريعي

نهيب بجميع وسائل الإعلام في سوريا بضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزامًا بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية.
قرار داخلي

قرارا داخلي

آخر الأخبار

الاخبار الصادرة عن الوكالة العربية للإعلان سانا

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لقاءات

التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بمحافظ دمشق السيد ماهر مروان

بهدف توحيد الجهود وتطوير الأداء الإعلامي؛ التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بمحافظ دمشق السيد ماهر مروان

لقاءات

لقاء تشاوري بين وزارة الإعلام واتحاد الكتاب العرب لتنظيم حرية النشر وتعزيز التعاون الثقافي

التقى وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى وفداً من اتحاد الكتاب العرب برئاسة محمد طه عثمان رئيس الاتحاد

زيارة ميدانية لوزير الإعلام إلى محافظتي درعا والقنيطرة.
جولات

زيارة ميدانية لوزير الإعلام إلى محافظتي درعا والقنيطرة.

زيارة ميدانية لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى إلى محافظتي درعا والقنيطرة.

لقاءات

التقى وزير الإعلام السيد "حمزة المصطفى" مع وفد من منظمة Hirondelle السويسرية

لبحث آليات التعاون الإعلامي في ظل مرحلة العدالة الانتقالية التي تمر بها سورية، التقى وزير الإعلام السيد "حمزة المصطفى" مع وفد من منظمة Hirondelle السويسرية

جولات

زيارة وزير الإعلام المديرية العامة للإعلام في محافظة القنيطرة،

للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحث الحلول، زار وزير الإعلام المديرية العامة للإعلام في محافظة القنيطرة

جولات

لقاء وزير الإعلام إعلاميين في القنيطرة

وزير الإعلام يزور المحافظة ويلتقي عدداً من إعلامييها

التواصل مع الوزارة

فيما يلي نماذج وزارة الإعلام التي يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلالها

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Fixer information

في ما يلي نموذج Fixer information

الإعلام الخارجي

في ما يلي نموذج خاص بالإعلام الخارجي

طلب تصريح

في ما يلي نموذج خاص بطلبات التصاريح

تقديم الطلبات والمقابلات

في ما يلي نموذج خاص بتقديم الطلبات والمقابلات